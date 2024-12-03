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Жители Сеула рассказали об обстановке в городе после введения военного положения

SHOT: русскоязычные жители Сеула заявили о спокойной обстановке на улицах города

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bbbreaking/Telegram

Обстановка на улицах южнокорейской столицы остается спокойной, несмотря на введение в стране военного положения. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT со ссылкой на русскоязычных жителей Сеула.

По словам источников, в настоящее время «основная суета» наблюдается в центре города. В частности, речь идет о массовых мероприятиях у здания однопалатного парламента республики.

«Как рассказали нам проживающие в южнокорейской столице и ближайших пригородах, по городу без проблем ездят автомобили, да и паники среди местного населения нет», — добавили журналисты.

При этом они подчеркнули, что в центр Сеула были стянуты колонны военной техники и полицейские. Более того, в небе над столицей страны появилось множество вертолетов.

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения на территории страны, объяснив данный шаг необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Журналисты не исключили, что глава государства принял соответствующее решение из-за попыток провести против него процедуру импичмента.

Telegram-канал Baza пишет, что на этом фоне у входа в здание южнокорейского парламента произошли столкновения между представителями силовых структур и гражданскими лицами. Если депутатам от оппозиционных партий удастся попасть внутрь и провести процедуру импичмента против Юн Сок Ёля, то военное положение в республике могут отменить.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ назвали примерное число российских путешественников, находящихся в Южной Корее.

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