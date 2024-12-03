Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо примерное число туристов из РФ, которые находятся в Южной Корее

АТОР: в Южной Корее могут находиться порядка 5,3 тысячи российских туристов

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более пяти тысяч российских туристов могут находиться в Южной Корее, на территории которой было объявлено военное положение. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«По данным АТОР, в Республике Корея сейчас может находиться около 5,3 тыс. россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что к текущему моменту никто из граждан РФ не обращался к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха в Южной Корее и возвращении в родную страну. Пока соответствующие компании не зафиксировали ни одного случая аннулирования туров в республику.

3 декабря южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения на территории страны. Он объяснил данное решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок» в республике. При этом местные журналисты не исключили, что власти пошли на такой шаг из-за попыток провести против действующего главы государства процедуру импичмента.

Ранее в правящей партии Южной Кореи отреагировали на введение военного положения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами