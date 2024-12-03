Названо примерное число туристов из РФ, которые находятся в Южной Корее

Более пяти тысяч российских туристов могут находиться в Южной Корее, на территории которой было объявлено военное положение. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«По данным АТОР, в Республике Корея сейчас может находиться около 5,3 тыс. россиян, как организованных, так и самостоятельных, в том числе прибывших с целью транзитного перелета в третьи страны Азии», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что к текущему моменту никто из граждан РФ не обращался к туроператорам с просьбами о досрочном прекращении отдыха в Южной Корее и возвращении в родную страну. Пока соответствующие компании не зафиксировали ни одного случая аннулирования туров в республику.

3 декабря южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения на территории страны. Он объяснил данное решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок» в республике. При этом местные журналисты не исключили, что власти пошли на такой шаг из-за попыток провести против действующего главы государства процедуру импичмента.

Ранее в правящей партии Южной Кореи отреагировали на введение военного положения.