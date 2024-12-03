В МИД РФ задались вопросом, введет ли Запад санкции против Южной Кореи

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова задала вопрос о том, введут ли западные страны санкции против Южной Кореи, где в настоящее время заблокирован доступ в парламент. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в СМИ сообщается о блокировке входа в здание парламента Южной Кореи после объявления военного положения.

«Что решили по этому поводу Литва, Латвия и Эстония? Будут ли введены санкции против Сеула? Или Южной Корее повезет больше, чем Грузии?» — написала Захарова.

Лидер Южной Кореи минувшей ночью провел экстренное совещание, после которого пригрозил угрозой паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим фактом, как утверждают политические аналитики, связано введение военного положения в стране.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к максимальному усилению бдительности. Вход в парламент Южной Кореи заблокировали из-за военного положения.

Ранее южнокорейская оппозиция вызвала депутатов после объявления военного положения.