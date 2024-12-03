В Южной Корее заявили о введении контроля над всеми СМИ

Командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан-су заявил о введении контроля над всеми СМИ. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Уточняется, что командующий военным положением также распорядился приостановить работу парламента и деятельности политических партий.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник, 3 декабря, объявил о введении военного положения в стране. По словам главы государства, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Лидер Южной Кореи минувшей ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

Позже стало известно, что министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Военное ведомство призвало к усилению бдительности.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.