В Раде пожаловались, что в Африке считают Украину частью СССР

Африканские страны не очень активно поддерживают Украину, потому что считают страну частью СССР, а Россию — правопреемницей Советского союза. Об этом заявил депутат Верховной рады, олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк, передает ТАСС.

«К сожалению, с африканским континентом связи Украины были не ко времени, поэтому у них сформировалось мнение, что Украина является частью Советского Союза, а они именно Россию воспринимают правопреемницей Советского Союза», — заявил он.

По словам депутата, из-за подобного сформировавшегося мнения страны глобального Юга не очень активно поддерживают страну, однако они обладают правом голоса на международных платформах, среди которых ООН. Он отметил, что украинские власти продолжат работу над тем, чтобы в Африке страну перестали воспринимать как расистское и нацистское государство.

До этого политолог Владимир Скачко объяснил, устроит ли Россию отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО. По его словам, позиция Киева напрямую противоречит интересам РФ.

Ранее аналитик назвал вариант потенциального перемирия между Россией и Украиной.