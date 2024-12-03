Политолог объяснил, устроит ли РФ отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал официальное заявление украинской стороны о том, что она не откажется от идеи членства в НАТО. Эксперт подчеркнул, что такая позиция Киева напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности плана посланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога, подразумевающего приостановку вопроса о членстве Украины в Североатлантическом альянсе на 10 лет.

«Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», — сказал Скачко.

Он добавил, что на сегодняшний день остается открытым вопрос: устроит ли Трампа столь безальтернативная позиция Киева.

Украина официально объявила, что отказывается от любых гарантий безопасности, кроме вступления в Североатлантический альянс. В Верховной раде при этом заявили, что «НАТО не защитит» и нужно «плевать на все» и делать ядерную бомбу. Генсек альянса Марк Рютте обозначил, что в данный момент речь идет только о выделении военной помощи Киеву, США приглашать Киев в состав блока также не планируют. В Кремле же в очередной раз подчеркнули, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик назвал вариант потенциального перемирия между Россией и Украиной.