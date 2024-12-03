Аналитик назвал вариант потенциального перемирия между Россией и Украиной

Военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк предрек появление европейских войск на территории Украины в случае заморозки конфликта между Москвой и Киевом. Об этом он заявил в беседе со Sky News.

«Предположим, британские, французские, немецкие и другие войска, даже польские, будут задействованы в удержании линии прекращения огня, которая, по сути, станет растяжкой», — заявил Кларк.

По его словам, появление европейских войск на Украине станет гарантией, похожей на пятую статью устава НАТО о коллективной обороне всем, кроме названия. По сути, члены НАТО атакуют Россию, если так называемые миротворцы станут мишенью Москвы, указал аналитик.

«Вопрос в том, достаточно ли у нас смелости, чтобы сделать это. Я могу гарантировать, что Путин намерен в какой-то момент захватить всю Украину, если только ему не помешает сделать это значительная сила», — утверждает Кларк.

До этого стало известно, что европейские политики начали обсуждать возможность развертывания контингента на Украине для обеспечения прекращения огня между российскими и украинскими войсками.

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