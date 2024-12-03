Президент Южной Кореи обвинил оппозицию в симпатиях к КНДР и подготовке восстания

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, избранный от партии «Сила народа», обвинил оппозицию в лице Демократической партии в симпатиях к КНДР, антигосударственной деятельности и подготовке восстания. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что между партиями нет согласия по поводу бюджета страны. Демократическая партия сумела «продавить» в парламентском бюджетном комитете законопроект о его сокращении. Кроме того, она потребовала отставки государственного аудитора и генерального прокурора страны.

В ответ на это президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хук счел объявление в Южной Кореи военного положения ошибкой.

Ранее сообщалось, что вход в парламент Южной Кореи заблокировали из-за военного положения.