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Путин обратился к родителям военнослужащих СВО

Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих специальной военной операции (СВО) за воспитание детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин во вторник, 3 декабря, посетил АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где военнослужащие проходят реабилитацию, получив протезы.

«Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить», — сказал Путин военнослужащим.

По его словам, им надо сказать «спасибо за то, что они вырастили таких ребят».

Ранее российский президент осмотрел в Центре инновационных технологий в ортопедии производство протезов верхних и нижних конечностей. Также главе государства продемонстрировали примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов и продемонстрировали процесс обучения военнослужащих в использовании новых протезов. Отмечается, что данный центр выпускает индивидуальные технические средства реабилитации, в том числе высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты на нижние и верхние конечности.

Ранее Путину показали возможности искусственного интеллекта.

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