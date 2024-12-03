Путин обратился к родителям военнослужащих СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих специальной военной операции (СВО) за воспитание детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин во вторник, 3 декабря, посетил АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где военнослужащие проходят реабилитацию, получив протезы.

«Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить», — сказал Путин военнослужащим.

По его словам, им надо сказать «спасибо за то, что они вырастили таких ребят».

Ранее российский президент осмотрел в Центре инновационных технологий в ортопедии производство протезов верхних и нижних конечностей. Также главе государства продемонстрировали примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов и продемонстрировали процесс обучения военнослужащих в использовании новых протезов. Отмечается, что данный центр выпускает индивидуальные технические средства реабилитации, в том числе высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты на нижние и верхние конечности.

Ранее Путину показали возможности искусственного интеллекта.