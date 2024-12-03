Путин в центре ортопедии пообщался с военнослужащими СВО

Президент России Владимир Путин пообщался с российскими военными, проходящими реабилитацию после ранения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Общение главы государства с бойцами прошло на площадке АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы, в том числе для раненых военнослужащих. На площадке центра военные также проходят реабилитацию после протезирования.

Ранее российский президент осмотрел в АО «ЦИТО» производство протезов верхних и нижних конечностей. Также Путину продемонстрировали примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов и проходит процесс обучения военных в использовании новых протезов.

АО «ЦИТО» выпускает широкий ассортимент индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий используются комплектующие собственного производства, что позволяет обеспечить независимость от заграничных поставок.

АО «ЦИТО» занимается протезированием военных — участников спецоперации. На предприятии уточнили, что в период с мая 2022 года по настоящее время было изготовлено более 5 тыс. протезов верхних и нижних конечностей.

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