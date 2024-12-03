Путин поздравил юридическое сообщество РФ с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей российского юридического сообщества с профессиональным праздником. Текст телеграммы, которую глава государства направил специалистам, появился на официальном сайте Кремля.

В письме подчеркивается, что День юриста празднуют граждане, которые занимаются непростой и в то же время «исключительно важной» работой. Их профессиональная деятельность направлена на защиту законных прав людей, а также укрепление российской государственности и оказание помощи всем участникам экономической жизни страны.

Как отметил президент, лучших представителей юридического сообщества РФ всегда отличали честность и глубокие знания в соответствующей области. Более того, таким специалистам присущи готовность твердо отстаивать справедливость и преданно служить общественному благу.

«Отрадно, что вы бережно храните и приумножаете традиции многих поколений своих предшественников, стремитесь ответственно решать стоящие перед вами задачи — уделяете приоритетное внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики», — добавил Путин.

В конце глава государства пожелал российским юристам успехов.

Ранее в РФ зафиксировали резкий рост числа вакансий для юристов.