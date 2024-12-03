Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил юридическое сообщество РФ с профессиональным праздником

Путин заявил о преданном служении юридического сообщества РФ общественному благу

close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил представителей российского юридического сообщества с профессиональным праздником. Текст телеграммы, которую глава государства направил специалистам, появился на официальном сайте Кремля.

В письме подчеркивается, что День юриста празднуют граждане, которые занимаются непростой и в то же время «исключительно важной» работой. Их профессиональная деятельность направлена на защиту законных прав людей, а также укрепление российской государственности и оказание помощи всем участникам экономической жизни страны.

Как отметил президент, лучших представителей юридического сообщества РФ всегда отличали честность и глубокие знания в соответствующей области. Более того, таким специалистам присущи готовность твердо отстаивать справедливость и преданно служить общественному благу.

«Отрадно, что вы бережно храните и приумножаете традиции многих поколений своих предшественников, стремитесь ответственно решать стоящие перед вами задачи — уделяете приоритетное внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики», — добавил Путин.

В конце глава государства пожелал российским юристам успехов.

Ранее в РФ зафиксировали резкий рост числа вакансий для юристов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами