Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в поддержке фашизма

Попытки радикалов вовлечь детей в акции протеста — «обыкновенный фашизм». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«В эту фашистскую инициативу включилась президент Саломе Зурабишвили», — сказал глава кабмина, комментируя призыв Зурабишвили к школьникам выходить на протесты.

Он подчеркнул, что «политики, организующие насилие, не уйдут от ответственности».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес республики.

2 декабря президент Грузии на своей странице в социальной сети X призвала школы примкнуть к акциям протеста против действующего правительства страны.

Ранее суд в Грузии не принял иск Зурабишвили о статусе парламентских выборов.