Названо имя нового заместителя главы Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил мэра административного центра региона Алексея Лошкина своим заместителем на общественных началах. Соответствующее постановление, подписанное главой российского субъекта, появилось на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания.

19 ноября в Челябинской городской думе состоялось голосование, по итогам которого Алексей Лошкин занял должность мэра населенного пункта. До этого он возглавлял контрольно-счетную палату региона, а в октябре текущего года был назначен временно исполняющим обязанности главы Челябинска.

С ноября 2019 года по сентябрь 2024 года мэром административного центра Челябинской области была Наталья Котова. В настоящее время она является членом Совета Федерации РФ.

24 сентября Алексей Текслер назначил новое правительство региона. Почти все министры, работавшие в правительстве Челябинской области до выборов главы российского субъекта и в органы местных самоуправлений, сохранили свои посты.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел новую должность в своей администрации.