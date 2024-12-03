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Названо имя нового заместителя главы Челябинской области

Мэр Челябинска Лошкин стал заместителем Текслера на общественных началах

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Алексей Лошкин/VK

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил мэра административного центра региона Алексея Лошкина своим заместителем на общественных началах. Соответствующее постановление, подписанное главой российского субъекта, появилось на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания.

19 ноября в Челябинской городской думе состоялось голосование, по итогам которого Алексей Лошкин занял должность мэра населенного пункта. До этого он возглавлял контрольно-счетную палату региона, а в октябре текущего года был назначен временно исполняющим обязанности главы Челябинска.

С ноября 2019 года по сентябрь 2024 года мэром административного центра Челябинской области была Наталья Котова. В настоящее время она является членом Совета Федерации РФ.

24 сентября Алексей Текслер назначил новое правительство региона. Почти все министры, работавшие в правительстве Челябинской области до выборов главы российского субъекта и в органы местных самоуправлений, сохранили свои посты.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел новую должность в своей администрации.

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