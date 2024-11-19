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Новым главой Челябинска избран Алексей Лошкин

Главой Челябинска стал экс-руководитель контрольно-счетной палаты Лошкин

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Алексей Лошкин/VK

Депутаты Челябинской городской думы выбрали нового главу города — им стал Алексей Лошкин, ранее занимавший должность руководителя контрольно-счетной палаты региона. Об этом сообщается в Telegram-канале полпредства в Уральском федеральном округе.

22 октября Лошкин был назначен временно исполняющим обязанности главы Челябинска. До этого он был заместителем главы по правовым и имущественным вопросам. Временно исполняющим обязанности главы города с 24 сентября работал Александр Астахов — он занимал этот пост после отставки Натальи Котовой, которая стала сенатором.

В октябре 2024 года прокуратура потребовала уволить мэра Катав-Ивановска в Челябинской области Ивана Решетова. Причиной для заявления о конфликте интересов стало то, что мать Решетова Елена работает старшим инженером в отделе городской инженерной инфраструктуры с августа 2022 года. Решетов был избран мэром 14 февраля 2024 года и о месте работы матери он в декларации о конфликте интересов не сообщил.

Ранее в Ростовской области десять председателей и судей подали в отставку.

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