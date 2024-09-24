Текслер назначил новое правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер переназначил нескольких министров правительства региона, которое ушло в отставку после выборов в начале сентября и инаугурации. Постановления появились на интернет-портале публикации правовых актов.

Из документа следует, что почти все чиновники сохранили свои посты. Однако с указанием «исполняющий обязанности» пока работают министр экологи Игорь Гилев, министр общественной безопасности Николай Зубарев, министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга.

Выборы главы региона и в органы местного самоуправления Челябинской области прошли 7 и 8 сентября. Проголосовали 1,2 млн жителей, что соответствует явке в 48,96%. После обработки 100% протоколов выдвинутый партией «Единая Россия» действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер набрал 81,28% голосов.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявил, что, несмотря на происки недоброжелателей, региональные выборы в России прошли спокойно. Он отметил, что всего в ходе избирательной кампании было зафиксировано 150 тысяч хакерских атак.

Ранее глава ЦИК РФ призвала не обращать внимания на критику выборов в СНГ.