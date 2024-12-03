В Госдуме не поверили обещанию Зеленского позвать Россию на саммит мира

Обещание президента Украины Владимира Зеленского позвать Россию на следующий саммит мира носит популистский характер. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат напомнил, что первый саммит, прошедший без России, не привел ни к каким результатам, кроме популистских шагов и пиара украинского лидера. Чепа заверил, что Москва готова обсуждать мирные инициативы, однако подыгрывать тем, кто соответствующие инициативы имитирует, Россия не станет.

Слова Зеленского о приглашении носят популистский характер, подчеркнул парламентарий.

«Если мы увидим действия, направленные на стремление к миру, если мы услышим предложения, которые будут отвечать тем принципам, о которых мы говорили в 2021 году, в 2022 году, то мы примем участие в любых переговорах», — сказал Чепа.

До этого Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что пригласит Россию на второй «саммит мира» по Украине. 2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против рассмотреть инициативы по разрешению конфликта при условии, что их авторы искренне хотят установления мира.

Ранее аналитик назвал вариант потенциального перемирия между Россией и Украиной.