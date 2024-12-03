В Госдуме ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение с Россией

Отказ Абхазии от ратификации соглашения об инвестициях с Российской Федерацией не будет поводом для ухудшения отношений с этой страной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

Журова выразила надежду, что проект все же пересмотрят.

«Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют. Будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения. Волнений не хотелось бы — они ни к чему», — сказала политик.

Журова отметила, что Россия имеет соглашения о защите инвестиций со многими другими государствами. Депутат подчеркнула, что такие договоренности являются выгодными для всех сторон.

«В Абхазии проживает очень много людей с российскими паспортами, так что не хотелось бы, чтобы это соглашение как-то повлияло на отношения», — добавила депутат.

3 декабря парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, намерение принять которое вызвало волну протестов в республике.

Ранее экс-президент Абхазии, уезжавший на фоне протестов, вернулся в страну.