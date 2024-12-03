Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией

Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, намерение принять которое вызвало волну протестов в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Против соответствующего шага проголосовали 22 депутата парламента, двое воздержались.

Сообщалось, что вопрос о ратификации договора о российских инвестициях парламент республики рассмотрит во вторник, 3 декабря.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с Россией, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Аслана Бжании. Досрочные выборы главы государства назначили на 15 февраля 2025 года.

Ранее экс-президент Абхазии, уезжавший на фоне протестов, вернулся в страну.