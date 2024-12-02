Экс-президент Абхазии, уезжавший на фоне протестов, вернулся в страну

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания вернулся в республику из Москвы, куда он уехал на фоне протестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

«Да, Аслан Георгиевич приехал сегодня в Абхазию», — сказал источник агентства.

О нахождении за пределами страны Бжания сообщил ТАСС 22 ноября. Он добавил, что улетает в Москву. С чем это связано, политик не объяснял.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента. Исполняющим обязанности главы государства был вице-президент Бадра Гунба. И.о. премьер-министра стал Валерий Бганба.

К отставке Бжании привели массовые протесты, начавшиеся из-за недовольства оппозиции планами властей ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Оппозиционеры заявляли, что договор позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.

Ранее была названа возможная дата досрочных выборов президента Абхазии.