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В США рассказали о «гамбите» Путина перед возвращением Трампа

Hill: Россия добивается наиболее выгодной позиции по Украине до прихода Трампа

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Marcos Brindicci/Reuters

Россия рассматривает период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января как «стратегическую паузу», в ходе которой можно добиться более выгодных позиций на потенциальных переговорах по конфликту на Украине. Об этом пишет The Hill.

Как следует из текста, российский лидер Владимир Путин старается добиться «как можно более выгодного положения», а ВС РФ наносят самые крупные воздушные удары по Украине за последние три месяца. Кроме того, такое развитие событий является сообщением будущей администрации Дональда Трампа о том, что Москва вступит в переговоры с «позиции непреклонной силы».

Владимир Путин не пойдет на компромиссы, а будет диктовать условия, считают авторы. Своими действиями Москва готовит почву для дискуссий с Трампом, говорится в тексте.

В то же время отмечается, что возвращение Дональда Трампа может усложнить «путь вперед» России на Украине, поскольку она столкнется с новой реальностью. Несмотря на заманчивость эскалации, она рискует сорвать любую потенциально выгодную сделку, пишет газета.

До этого The Hill писала, что особое отношение властей Соединенных Штатов с 2000-х годов к действиям России, которое выражалось в чрезмерной «почтительности», стало «опасной традицией», которая якобы привела к агрессии со стороны Москвы на мировой арене.

Ранее Зеленского уличилив попытках сорвать переговоры Украины с Россией.

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