Власти Грузии отказались проводить повторные выборы в парламент

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, конечно. О чем речь», — сказал Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, собирается ли власть проводить повторные выборы в стране.

К повторным выборам до этого призывал Европарламент. По мнению евродепутатов, они должны пройти в течение года с пристальным международным наблюдением для обеспечения «подлинной справедливости и прозрачности процесса».

В середине ноября заново провести выборы потребовала также президент Грузии Саломе Зурабишвили.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее на фоне протестов подал в отставку четвертый посол Грузии.