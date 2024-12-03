В бывшем генконсульстве России в Турку будут проводить представления и мастер-классы

Власти финского города Турку предложили использовать помещения бывшего генконсульства России для проведения культурных мероприятий. Об этом говорится на сайте мэрии.

В публикации отмечается, что местные власти «предлагают свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий». Среди названных адресов есть дом №2 по улице Вартиовуоренкату, где до октября 2023 года располагалось российское генконсульство. Через месяц после прекращения его работы мэрия Турку выкупила здание у финского государства за €1,45 млн.

Теперь помещение предлагается для проведения небольших мероприятий, представлений и мастер-классов. Подать заявку можно до 20 января.

2 ноября стало известно, что в бывшей резиденции финского консула в Санкт-Петербурге размещено консульство Казахстана. Казахстанская дипмиссия заехала в здание на улице Чайковского за день до того.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила за Хельсинки здания посольства, генконсульства и Дом Финляндии.