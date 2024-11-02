Стала известна судьба резиденции финского консула в Петербурге

В бывшей резиденции финского консула в Санкт-Петербурге было размещено консульство Казахстана. Об этом пишет «Фонтанка».

«Все законно, все абсолютно бело и по-чистому, так что не волнуйтесь», — заявили в петербургском государственном предприятии по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис».

Сообщается, что казахстанская дипмиссия заехала в здание бывшей резиденции консула Финляндии на улице Чайковского 1 ноября 2024 года.

До этого сообщалось,что Россия не конфисковала у Хельсинки здания посольства, генконсульства и Дом Финляндии.

Представитель МИД Финляндии Микко Кивикоски рассказал, что здания до сих пор находятся в хорошем состоянии. Кивикоски также уточнил, что помещения имеют статус дипломатической собственности и находятся под международной защитой.

Ранее президент Казахстана сменил Mercedes S-Class на Aurus Senat.