Россия сохранила за Хельсинки здания посольства, генконсульства и Дом Финляндии

Россия не предприняла никаких действий по конфискации зданий, принадлежащих Финляндии. Об этом сообщает портал Yle.

К числу этих объектов относятся посольство в Москве, бывшее генконсульство в Санкт-Петербурге и Дом Финляндии, где ранее находился Культурный центр государства.

В беседе с ТРК представитель МИД Финляндии Микко Кивикоски рассказал, что здания до сих пор находятся в хорошем состоянии.

«За имуществом по-прежнему ухаживают. Посольство в Москве работает в обычном режиме, а в «Доме Финляндии» в Санкт-Петербурге есть субарендаторы и ведется небольшая деятельность», — пояснил чиновник.

Кивикоски также уточнил, что здания имеют статус дипломатической собственности и находятся под международной защитой.

В свою очередь, сама Финляндия, арестовавшая государственные активы РФ, не считает этот вопрос политическим. По словам президента Финляндии Александра Стубба, государство исполнило решение суда. Политик подчеркнул, что его страна является правовым государством.

Ранее финский суд наложил арест на российские государственные активы в размере €4 млрд.