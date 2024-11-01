Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия сохранила за Хельсинки здания посольства, генконсульства и Дом Финляндии

Yle: Россия не конфисковала здания посольства, генконсульства и Дома Финляндии

close
Sergei Grits/AP

Россия не предприняла никаких действий по конфискации зданий, принадлежащих Финляндии. Об этом сообщает портал Yle.

К числу этих объектов относятся посольство в Москве, бывшее генконсульство в Санкт-Петербурге и Дом Финляндии, где ранее находился Культурный центр государства.

В беседе с ТРК представитель МИД Финляндии Микко Кивикоски рассказал, что здания до сих пор находятся в хорошем состоянии.

«За имуществом по-прежнему ухаживают. Посольство в Москве работает в обычном режиме, а в «Доме Финляндии» в Санкт-Петербурге есть субарендаторы и ведется небольшая деятельность», — пояснил чиновник.

Кивикоски также уточнил, что здания имеют статус дипломатической собственности и находятся под международной защитой.

В свою очередь, сама Финляндия, арестовавшая государственные активы РФ, не считает этот вопрос политическим. По словам президента Финляндии Александра Стубба, государство исполнило решение суда. Политик подчеркнул, что его страна является правовым государством.

Ранее финский суд наложил арест на российские государственные активы в размере €4 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами