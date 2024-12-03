Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Трампа выступил с неутешительным заявлением по Украине

Экс-советник Трампа Болтон: быстрого решения конфликта на Украине не существует

close
Susan Walsh/AP

Быстрого решения конфликта на Украине не существует. Такое мнение в беседе с сербским изданием «Политика» выразил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Я лично считаю, что быстрого и простого решения украинского конфликта не существует», — подчеркнул он.

Экс-помощник Трампа по нацбезопасности добавил, что избранный президент США «хочет как можно скорее положить конец войнам на Ближнем Востоке и на Украине». Это, по словам Болтона, может означать, что Трампа «не так уж беспокоит то, чем закончатся эти войны».

До этого американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал опубликованный план посланника Трампа Кита Келлога по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению политолога, несмотря на то, что документ составлен не в духе Трампа, ему необходим мир на Украине, поскольку продолжение конфликта будет препятствием для тех реформ, которые он собирается внедрить в США.

Ранее Трампа предупредили о «страшной угрозе» для США при невыгодном мире для Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами