Бывший советник Трампа выступил с неутешительным заявлением по Украине

Быстрого решения конфликта на Украине не существует. Такое мнение в беседе с сербским изданием «Политика» выразил бывший советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Я лично считаю, что быстрого и простого решения украинского конфликта не существует», — подчеркнул он.

Экс-помощник Трампа по нацбезопасности добавил, что избранный президент США «хочет как можно скорее положить конец войнам на Ближнем Востоке и на Украине». Это, по словам Болтона, может означать, что Трампа «не так уж беспокоит то, чем закончатся эти войны».

До этого американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал опубликованный план посланника Трампа Кита Келлога по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению политолога, несмотря на то, что документ составлен не в духе Трампа, ему необходим мир на Украине, поскольку продолжение конфликта будет препятствием для тех реформ, которые он собирается внедрить в США.

Ранее Трампа предупредили о «страшной угрозе» для США при невыгодном мире для Украины.