Нестабильная и хорошо вооруженная Украина может быть опасной для Евросоюза. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

В статье говорится, что на фоне сопротивления Германии и других стран скорейшему предоставлению Украине членства в НАТО западные дипломаты и даже президент США Джо Байден выдвинули идею копирования израильской модели для решения украинского конфликта.

Израиль формально не входит в альянс, при этом является близким союзником США и многих европейских стран, которые поставляют ему огромное количество оружия, а также оказывают дипломатическую поддержку. Кроме того, страна создала собственную, превосходящую мировую, военную промышленность, отмечает Politico.

Преимущество этого подхода в том, что Киеву не обязательно вступать в альянс, который может втянуть других членов НАТО в войну с Россией, однако эта модель имеет существенные недостатки, так как Украина рискует стать страной, живущей в постоянной опасности войны, подчеркнули в издании.

«Как мы можем вооружить страну у наших границ до зубов, не зная, кто будет ее будущим лидером и останется ли она нашим партнером?» — спросил один дипломат ЕС.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что у Украины в 2023 году был шанс стать членом НАТО и подписать «нормальный мирный договор».

Ранее американист объяснил, почему Трампу нужен мир на Украине.