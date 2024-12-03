Депутат Госдумы Белик назвал послание Шольца Путину «сомнительным пассажем»

Послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, где Шольц заявил о продолжении поддержки Украины, можно назвать сомнительным пассажем. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.

«На волне визита в Киев Шольц собрался с силами и выдал в соцсети сомнительный пассаж, лишенный смысловой нагрузки», — заявил Белик.

Депутат подчеркнул, что, по его мнению, послание Шольца было опубликовано в соцсети, поскольку «на другой формат у немецкого канцлера не хватило смелости».

Накануне, после своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х заметку, адресованную президенту России Владимиру Путину.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не поколеблется. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — написал Шольц в X.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольцу задали неудобный вопрос о Германии после его послания Путину.