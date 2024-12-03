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В Крыму назвали позорным послание Шольца Путину

Глава немецкой общины Гемпель: послание Шольца Путину — позорно

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Global Look Press

Послание канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину является позорным и не отвечающим интересам Германии, заявил в беседе с РИА Новости глава немецкой общины в Крыму Юрий Гемпель.

«Послание Шольца — позорно и не отвечает национальным интересам Германии, развитие которой возможно только в дружбе и взаимовыгодных партнерских отношениях с Россией», — высказался Гемпель.

По его мнению, тот факт, что ФРГ вновь стала оппонентом РФ — историческая ошибка, за которую ответственен именно Шольц. Гемпель посоветовал канцлеру больше прислушиваться к сигналам, которые Путин посылает Западу, а не записывать свои послания.

Шольц обратился к Путину 2 декабря, когда выступал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что Германия «в этом конфликте надолго» и не намерена ослаблять поддержку Киева. По его словам, ФРГ будет рядом с Украиной «столько, сколько потребуется».

Ранее Шольцу задали неудобный вопрос о Германии после его послания Путину.

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