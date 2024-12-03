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В Госдуме отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России

Депутат Шеремет назвал хамством оскорбление Зеленского в адрес России

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Bernadett Szabo/Reuters

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал деградацией и хамством оскорбление президента Украины Владимира Зеленского в адрес России.

«Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку», — сказал он.

Шеремет отметил, что заявление украинского лидера было сделано не от большого ума, оно только доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие морали.

2 декабря Зеленский в очередной раз оскорбительно высказался о России. В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве политик недвусмысленно послал страну на «три буквы».

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая заметила, что улыбавшийся Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду «ФРГ».

Ранее стало известно, что символизирует чемодан приехавшего в Киев Шольца.

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