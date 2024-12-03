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Володин рассказал, какой ущерб нанесло помилование Байденом своего сына

Володин: решение Байдена о помиловании сына нанесло ущерб авторитету власти

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Visar Kryeziu/AP

Решение президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету американской президентской власти. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Байден подписал указ о помиловании Хантера. В заявлении он подчеркнул, что с начала президентского срока не вмешивался в работу минюста, при этом считает судебное преследование его сына избирательным и политически мотивированным. Президент США охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Володин напомнил, что ранее Байден неоднократно говорил, что никогда не пойдет на такой шаг и не будет препятствовать правосудию.

«Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», — считает спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что суд прекратит дело в отношении сына Байдена.

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