Володин рассказал, какой ущерб нанесло помилование Байденом своего сына

Решение президента США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера нанесло огромный ущерб авторитету американской президентской власти. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Байден подписал указ о помиловании Хантера. В заявлении он подчеркнул, что с начала президентского срока не вмешивался в работу минюста, при этом считает судебное преследование его сына избирательным и политически мотивированным. Президент США охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Володин напомнил, что ранее Байден неоднократно говорил, что никогда не пойдет на такой шаг и не будет препятствовать правосудию.

«Решение Байдена о помиловании своего сына нанесло огромный ущерб авторитету президентской власти США. Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества», — считает спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что суд прекратит дело в отношении сына Байдена.