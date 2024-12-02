Суд в США объявил о намерении прекратить дело в отношении сына президента Байдена

Суд в американском штате Делавэр намерен прекратить рассмотрение уголовного дела о хранении оружия против Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

В решении суда говорится, что федеральное правительство должно до 3 декабря заявить, возражает ли оно против прекращения дела. В свою очередь, обвиняемый должен внести в протокол указ о своем помиловании. После регистрации указа суд намерен прекратить разбирательство.

2 декабря Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов о помиловании сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В ночь на 2 декабря стало известно, что президент Байден подписал указ о помиловании своего сына. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее в Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру.