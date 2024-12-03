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В Госдуме заявили, что Россия не согласится с предложениями НАТО по Украине

Депутат ГД Ивлев заявил, что Россия не примет «натовский договорняк» по Украине

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duma.gov.ru

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет «договорняк» стран НАТО по условиям прекращения конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

2 декабря Столтенберг заявил, что «временная уступка» территорий Украины в пользу России является одним из вариантов быстрого завершения боевых действий. По его словам, в обмен Киеву необходимо получить гарантии безопасности, одной из которых могло бы стать членство страны в Североатлантическом альянсе.

Ивлев подчеркнул, что России нужен не «натовский договорняк с двойными и тройными стандартами», а собственная безопасность, достижение обозначенных президентом Владимиром Путиным целей специальной военной операции. По словам депутата, России нужна безопасность, исключающая малейшие угрозы и риски не на время, а навсегда.

Ивлев добавил, что Столтенберг словами о возможной временной уступке Украиной территорий еще раз подтвердил ведение НАТО войны с Россией.

Ранее депутат Михаил Шеремет назвал предложение Столтенберга «туманом войны».

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