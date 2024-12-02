Заявление бывшего генерального секретаря НАТО Йенса, согласно которому Украина может пойти на территориальные уступки, является «туманом войны». Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Сегодня киевский режим трещит по швам по всем фронтам, зима близко, поэтому нужно под реверансы о мирных переговорах и каких-то призрачных уступках выиграть время, чтобы снова накачать Украину оружием и по новой развязать военный конфликт у границ России», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что конфликт на Украине можно урегулировать только комплексными методами. При этом, по словам депутата, Запад не сможет обмануть Россию, воспользовавшись ее великодушием.

Утром 2 декабря Столтенберг заявил, что «временная уступка» территорий Украины в пользу России является одним из вариантов быстрого завершения боевых действий. По его словам, в обмен Киеву необходимо получить гарантии безопасности, одной из которых могло бы стать членство страны в Североатлантическом альянсе.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит бороться за свои интересы на Украине.