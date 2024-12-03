Боливийский экономист допустил обострение отношений между США и БРИКС при Трампе

США после окончательного вступления Дональда Трампа в должность президента могут развязать борьбу с БРИКС. Об этом рассказал РИА Новости боливийский президент общества экономистов города Тариха Фернандо Ромеро.

Ромеро напомнил, что между странами БРИКС и неолиберально-капиталистической моделью в США существует геополитическая борьба интересов. Он допустил, что вероятная борьба при Трампе будет против тех, кто поддерживает или напрямую связан с Китаем и Россией.

При этом эксперт призвал «не рвать на себе одежду» и немного подождать. По его словам, от США можно ждать как угроз, так и возможности совместно работать.

1 декабря Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой». Представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла, комментируя слова Трампа, заявил, что страны БРИКС не планируют создавать единую валюту.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.