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Трамп заявил, что посетит открытие собора Нотр-Дам после реставрации

Трамп отправится в Париж на открытие собора Нотр-Дам после реставрации

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social, что в субботу отправится в Париж для участия в церемонии открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери.

«Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», — написал он.

Открытие собора состоится 7–8 декабря. На мероприятие приглашены главы 160 государств и правительств.

1 декабря французская газета Journal du Dimanche писала, что Трамп, а также короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III не посетят церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже после реставрации.

29 ноября французские телеканалы впервые показали общественности кадры собора после реставрации. За десять дней до открытия его посетили президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит, министр культуры Рашид Дати и мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее во Франции назвали стоимость церемонии открытия Нотр-Дама после ремонта.

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