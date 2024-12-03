Канада скоро опубликует новую концепцию внешней политики по Арктике

Канадское правительство скоро представит новую концепцию внешней политики страны по Арктике. Об этом, ссылаясь на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает ТАСС.

Глава МИД отметила, что Оттава работает над внешнеполитической концепцией в Арктике, и ее представят в самое ближайшее время. Жоли подчеркнула, что Канаду беспокоит растущее присутствие в Арктике не только России, но и Китая. Министр уточнила, что необходимо изменить оценку угроз того, что происходит в регионе.

2 декабря посол Норвегии в РФ Роберт Квиле заявил, что власти королевства пока не собираются возводить ограждение на российской границе.

26 ноября директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что военная угроза со стороны НАТО неизменно растет. По данным спецслужбы, помимо внедрения в регионы Арктики и Балтийского моря, Североатлантический альянс предпринимает попытки расширить возможности в Черном море и ищет выход к Каспию.

Ранее в США выразили беспокойство присутствием России и Китая в Арктике.