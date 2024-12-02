Байден отказался комментировать помилование сына Хантера

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов о помиловании сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Об этом пишет Reuters.

Главу государства попросили прокомментировать помилование сына, когда его самолет приземлился в Кабо-Верде для короткой остановки по пути в Анголу. Байден проигнорировал соответствующие вопросы журналистов на взлетной полосе международного аэропорта имени Амилкара Кабрала, говорится в тексте.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее в Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру.