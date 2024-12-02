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В Совфеде раскрыли, что решение Байдена о помиловании сына говорит миру

Клишас: Байден показал, что демократия США – сказка для стран третьего мира

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Visar Kryeziu/AP

Решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, говорит о том, что американская демократия является «сказкой» для стран третьего мира. Об этом написал руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Байден своим решением о помиловании сообщает всему миру, что «демократические институты», «независимая судебная система» и прочие «прелести» американской демократии — сказка для стран третьего мира», — написал сенатор.

По его словам, в Демократической партии США прекрасно знают, как можно использовать прокуратуру и суды для того, чтобы бороться с политическими оппонентами.

До этого избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

Ранее Захарова отреагировала на помилование Байденом сына Хантера.

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