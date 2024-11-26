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В Белом доме заявили, что США не принуждают Африку к отказу от сотрудничества с РФ

Директор Браун: США на будут принуждать Африку к отказу от сотрудничества с РФ

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Американские власти не намерены силой принуждать Африку к выбору между сотрудничеством с США или Россией, Китаем, Турцией и другими государствами. Об этом заявила старший директор по отношениям с Африкой в Совете национальной безопасности Белого дома Фрэнсис Браун, передает РИА Новости.

«Подход заключается не в том, чтобы силой принуждать страны к выбору, а чтобы дать им выбор и возможность принимать собственные независимые решения», — заявила она.

Таким образом Браун ответила на вопрос журналистов о планах США по использованию инвестиций для сдерживания влияния России, Китая и Турции. Она добавила, что подход администрации действующего американского лидера Джо Байдена основан на развитии торговли и инвестиций, а также решении общих вопросов, стоящих перед США и Африкой.

До этого посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что РФ, в отличие от Запада, сближается со странами Африки не для того, чтобы выкачивать природные ресурсы из континента, а с целью укрепления их суверенитета. По его словам, западные страны стремятся заполучить природные ресурсы Африки.

Ранее в МИД раскрыли, сколько долгов Россия списала Африке.

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