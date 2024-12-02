Социал-демократическая партия Румынии лидирует на выборах в парламент страны. Об этом со ссылкой на данные ЦИК Румынии сообщает РИА Новости.

Выборы проходят сразу в обе палаты парламента: палату депутатов и сенат. К настоящему времени обработаны 100% протоколов с избирательных участков.

На выборах в сенат лидирует Социал-демократическая партия (22,3%), за ней следуют «Альянс за объединение румын» (18,3%), Национал-либеральная партия (14,28%), «Союз спасения Румынии» (12,26%), партия «Спасите Румынию S.O.S» (7,76%), «Партия молодых людей» (6,39%) и «Демократический союз венгров Румынии» (6,38%).

На выборах в палату депутатов первое место также занимает Социал-демократическая партия (21,96%), далее в порядке убывания «Альянс за объединение румын» (18,01%), Национал-либеральная партия (13,2%), «Союз спасения Румынии» (12,4%), партия «Спасите Румынию S.O.S» (7,36%), «Партия молодых людей» (6,46%) и «Демократический союз венгров Румынии» (6,34%).

Всего участниками выборов стали 31 политическая партия и 19 организаций национальных меньшинств, для попадания в парламент им необходимо преодолеть пятипроцентный избирательный порог.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Румынии должен пройти второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство.

Однако глава ЦИК Румынии Тони Греблэ заявил, что первый тур президентских выборов в стране может быть повторно проведен 15 декабря, если Конституционный суд отменит результаты прошедшего голосования.

Ранее Путин пошутил про выборы в Румынии.