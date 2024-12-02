В Кремле ответили на оскорбления Зеленского в адрес России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым кратко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, пославшего Россию на три буквы.

Он заявил, что не слышал этих слов Зеленского, однако отметил, что у России сейчас «более конструктивная повестка дня».

В понедельник на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленского спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, на что тот ответил: «Желательно на три буквы». После этого в зале раздался смех, а Шольц заулыбался.

Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, По ее словам, Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду «ФРГ».

Ранее Захарова назвала Зеленского «дешевкой».