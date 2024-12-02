Генсек ООН призвал к политическим переговорам по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению боевых действий на северо-западе Сирии и возвращению к переговорам под эгидой Всемирной организации. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

По словам Дюжаррика, генсек ООН «настоятельно требует возвращения к политическому процессу, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности» и напоминает всем сторонам об их обязательствах в соответствии с международным правом, включая гуманитарное.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Кремле пообещали продолжить поддержку Сирии.