Названа дата рассмотрения парламентом Абхазии ратификации договора с РФ

Абхазский парламент вновь вынесет на рассмотрение вопрос о ратификации договора о российских инвестициях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

«Во вторник, 3 декабря, планируется внеочередное заседание сессии парламента, на котором будет рассматриваться вопрос ратификации межпарламентского соглашения между Абхазией и Россией», — говорится в сообщении.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание соглашения об отставке президента Аслана Бжании. Досрочные выборы главы государства назначили на 15 февраля 2025 года.

Ранее Бжания, уезжавший на фоне протестов, вернулся в Абхазию.