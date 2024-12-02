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Стало известно, сколько человек были госпитализированы после митинга в Тбилиси

Минздрав: после митинга в Тбилиси госпитализировали около 40 человек

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Irakli Gedenidze/Reuters

После митинга в Тбилиси были госпитализированы около 40 человек, сообщил глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. Его слова передает РИА Новости.

По словам Сарджвеладзе, за ночь были госпитализированы 37 человек.

«Из них 24 протестующих, 12 человек — полицейские. Травмы, которые получили полицейские, довольно серьезные, у них травм больше, чем у граждан», — поделился министр.

Он пояснил, что травмы сотрудников полиции зачастую связаны с бросанием в них тяжелых металлических предметов.

До этого журналистка Диана Панченко сравнила президента Грузии Саломе Зурабишвили с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за ее отказа уйти в отставку.

Об отказе сложить полномочия Зурабишвили заявила 30 ноября. Она объяснила свое решение тем, что парламент Грузии является «нелегитимным», из-за чего он не сможет выбрать нового президента.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее президент Грузии призвала жителей Батуми надавить на Конституционный суд.

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Протесты в Грузии — 2024
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