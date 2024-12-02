Премьер Грузии объяснил, как будет бороться с незаконными протестами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подаст в суд для признания оппозиционных партий неконституционными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Они в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках», — заявил Кобахидзе на заседании правительства Грузии.

До этого более 200 митингующих задержали силовики на акциях протеста возле грузинского парламента в Тбилиси в последние дни.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранее во время протестов в Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров.