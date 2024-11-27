В офисе президента Украины призвали не допустить победы России

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью шведскому изданию Dagens industri призвал не допустить победы России в конфликте с Украиной.

Ермак подчеркнул, что на Россию необходимо усилить санкционное давление, а также повысить военный и гражданский потенциал Украины.

Глава офиса украинского президента добавил, что «план победы» Зеленского укрепляет «формулу мира», так как первые три пункта инициативы Киева поставят Украину в выгодное переговорное положение.

До этого Ермак заявлял, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

По мнению Ермака, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

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