В Сирии оценили сообщения об атаке боевиков на военных командиров в Хаме

Министерство обороны Сирии опровергло сообщения о нападении боевиков на членов командования на севере провинции Хама. Об этом говорится в заявлении на странице МО Сирии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там отметили, что сообщения, о нападении на участников военного совещания или кого-либо из военных командиров в одной из точек на севере Хамы не соответствуют действительности.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. 2 декабря сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) Сирии совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ликвидировали более 400 террористов за несколько часов.

Ранее в США предупредили, что ситуация в Сирии рискует втянуть Россию в новый конфликт.