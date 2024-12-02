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Премьер Грузии выразил готовность к дискуссиям с «искренними» оппозиционерами

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что готов к диалогу с оппозиционерами

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов к диалогу с «искренними» участниками протестов в стране. Его слова цитирует газета «Взгляд». При этом политик выразил сомнение, что дискуссия состоится. Причина тому — «либеральные фашисты, которые против любых обсуждений», пояснил он.

«Абсолютно готовы к здоровым дискуссиям в любой форме и в любом формате. <...> Публичным либо непубличным», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, среди протестующих есть граждане, которые могли не понять смысла приостановки Грузией переговоров о вступлении в Европейский союз.

До этого Кобахидзе говорил, что подаст в суд для признания оппозиционных партий неконституционными.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Совфеде назвали Евросоюз подстрекателем протестов в Грузии.

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