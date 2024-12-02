Первые коктейли Молотова были использованы протестующими во время акций в Грузии после того, как новая глава евродипломатии Кая Каллас публично назвала действия вышедших на улицы законными, а политику властей – нет. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

«Усматриваю прямую связь. Внешнеполитическая служба ЕС — подстрекатели. Вспоминаю, как они молчали в тряпочку насчет аналогичного «права граждан на протест» в 2020 году, когда недовольные исходом американских выборов сторонники Трампа штурмовали конгресс. Громить грузинский парламент — «это совсем другое», — написал сенатор.

Он также назвал нынешний Евросоюз «союзом войны» и главным фактором разделения комитента.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Совфеде не поверили, что власти Грузии не допустят «украинского сценария» в стране.