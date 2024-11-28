Администрация Байдена готовит очередную военную помощь для Украины

Администрация президента США Джо Байдена готовит очередной пакет военной помощи на сумму $725 млн для Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников агентства, Киев получит различное противотанковое оружие из запасов США, чтобы сдержать наступление российских войск. Это будут наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ожидается, что в пакет также войдут кассетные боеприпасы для снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS.

По словам одного из чиновников, официальное уведомление о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи может конгресс может получить 2 декабря.

Агентство отмечает, что содержимое и размер пакета могут измениться до того, как документ о передаче подпишет Байден.

27 ноября издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Украине и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных ВСУ.

Ранее в МИД РФ сочли «воровскими инстинктами» план Байдена помочь Украине.